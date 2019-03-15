Şırnak-Barcelona-Trabzon hattında hayallerinin peşinden koşuyor

Geçen yıl Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA), Şırnak'ta yaptığı seçmelerin ardından oluşturulan Şırnak takımı, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda şampiyon oldu. O turnuvada gol kralı olan Şırnaklı Ekrem, şimdi Trabzonspor alt yapısında hedeflerinin peşinde koşmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un daveti üzerine, Şırnak Valiliği'nin görevlendirmesiyle Şırnak Şenoba Beldesi Orgeneral Edip Başer Ortaokul öğrencisi olan Ekrem Yarar'ı Trabzon'a getiren Şırnak Ortabağ İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ercüment Açıcı, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti.

Trabzonlu olan öğretmen Açıcı, "Barcelona'da şampiyon olan takımda çok yetenekli sporcular var. Trabzonspor'da alt yapıya önem veren büyük bir kulüp. Ekrem 10 gün boyunca bordo-mavili takımın alt yapısında antrenmanlara çıkacak. Beğenilmesi halinde hayatını burada sürdürecek" dedi.

Ercüment Açıcı, Şırnaklı çocuklardan oluşan şampiyon takımın mayıs ayında Trabzon'a gelerek burada yapılacak olan 4'lü turnuvaya katılacağını hatırlatırken, İl Müdürü Birdal Öztürk, "Ekrem gibi binlerce yetenekli çocuk belki de imkansızlıktan dolayı keşfedilemiyor. Bu açıdan Erkem Yara'nın örnek teşkil edecek, o çocuklara rol model olacak. Ona her türlü desteği vereceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzon Spor Lisesinin ile desteğiyle çalışmalarını sürdüren ve 6 kardeşi olan Ekrem Yara da, "Buradaki sahalar, tesisler çok güzel. Hedefim burada kalıp iyi bir futbolcu olmak. Ben santrfor oynuyorum, her iyi ayağımı da iyi kullanıyorum. Hava toplarında kendime çok güvenirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA