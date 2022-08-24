Şırnak İdil'de korkunç olay! Eşi ve 3 kızını uyurken silahla vurarak öldürdü

Şırnak'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan isimli zanlı, 3 kızı ve eşini uyudukları sırada başlarından tüfekle vurarak öldürdü. Karaaslan olayın ardından polise teslim oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şırnak İdil'de korkunç olay! Eşi ve 3 kızını uyurken silahla vurarak öldürdü

Alınan bilgilere göre olay İdil ilçesinde saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

UYURKEN VURDU

Hasan Karaaslan (40), uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan’ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurdu.

POLİSE GİTTİ, AİLESİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Daha sonra cinayet silahıyla birlikte polise giden Karaaslan, eşi ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Leyla Karaaslan ve kızlarını hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerinin başlarıma mermi isabet eden anne ve üç kızının cansız bedenlerini otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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