Şırnak kırsalında teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Faraşin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait ...
ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Faraşin kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 2 keskin nişancı tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, 697 BKC mühimmatı, 37 kalaşnikof mermisi ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.
Bölgede terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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