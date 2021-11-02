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Şırnak milletvekili Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ile Adalet ve Kalkınma Partisi 27. Dönem Şırnak Milletvekili olan Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi. Detaylar haberimizde...

Şırnak milletvekili Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi...

ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ RİZGİN BİRLİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde doğmuştur. Birlik, ilk ve orta öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Kürtçe bilen Birlik, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Şırnak milletvekili Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi

RİZGİN BİRLİK BİYOGRAFİSİ

Rizgin Birlik, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak Bölgesi, 1'nci sıradan milletvekili olarak Meclis’e girdi. Rizgin Birlik, 1991-2002 yılları arası Şırnak Valiliği Sivil Savunma Müdürlüğünde memur olarak işe başladı. AK Parti'nin kuruluşunda aktif rol aldı. AK Parti Şırnak 1. Olağan Kongresinde İl Başkanı seçildi. 2012'de partideki 3'üncü dönem kuralı nedeniyle ara verdi. 2015'deki seçimlerde Şırnak'tan 4. sıra milletvekili adayı gösterildi. Halen AK Parti İdil İlçe Koordinatörü olarak görev yaptı. Birlik, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 27. Dönem Milletvekilidir

Şırnak milletvekili Rizgin Birlik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Rizgin Birlik Biyografisi

ŞIRNAK 24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI

Selahattin Demirtaş: 163.717 oyla yüzde 72.05

Recep Tayyip Erdoğan: 48.208 oyla yüzde 21.22

Muharrem İnce: 11.146 oyla yüzde 4.91

Meral Akşener: 3.095 oyla yüzde 1.36

Temel Karamollaoğlu: 874 oyla yüzde 0.38

Doğu Perinçek: 172 oyla yüzde 0.08

Şırnak 2018 genel seçim sonuçları şöyle:

Cumhur İttifakı: 47.696 oyla yüzde 21.04

Millet İttifakı: 10.464 oyla yüzde 4.62

HDP: 162.909 oyla yüzde 71.86

AK Parti: 38.975 oyla yüzde 17.19

MHP: 8.721 oyla yüzde 3.85

CHP: 5.114 oyla yüzde 2.26

İYİ Parti: 4.339 oyla yüzde 1.91

SP: 1.011 oyla yüzde 0.45

HDP Şırnak Milletvekili Lisesi:

Hasan ÖZGÜNEŞ

Hüseyin KAÇMAZ

Nuran İMİR

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