Şırnak Petrolspor, Ziraat Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde Şırnak İdman Yurdu ismi ile mücadele eden ve 2023-2024 futbol sezonunda isim değişikliğine giderek Şırnak Petrol adını olan Şırnak temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şırnak Petrolspor, Ziraat Türkiye Kupasına katılmaya hak kazandı

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde Şırnak İdman Yurdu ismi ile mücadele eden ve 2023-2024 futbol sezonunda isim değişikliğine giderek Şırnak Petrol adını olan Şırnak temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.

2023-2024 futbol sezonunda isim değişikliğine giderek BAL Ligi'nde şampiyonluğa uzanacak kadro yapılanmasına giden Şırnak Petrolspor, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmaya kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak olan kura çekiminin ardından 17 Eylül'de oynanacak. Şırnak Petrolspor, Şırnak tarihinde ilk kez katılacağı turnuvada ön eleme oynayarak başlayacak. Tek maç eleme sistemi ile oynanacak olan ön eleme maçları kazanan takımlar bir üst tura yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupasında oynamaya hak kazanmış ve Şırnak Petrolspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Şırnak Petrolspor'un muhtemel rakipleri; 12 Bingölspor, Altınova Belediyespor, Bartınspor, Bigaspor, Bilecek 19696 Spor, Boyabat 1868 Spor Kulübü, Burdur MçAkif Ersoy Üniversitesispor, Burhaniye Belediyespor, Çankırı Saray 18 Spor Kulübü, Çarşambaspor, Çorluspor 1947, Dersimspor, Doğubayazıt Futbol Spor, Gebze Spor Kulübü, Gölcük Spor, Kars 36 Spor, Kdz. Ereğli Belediyespor, Kilis Belediye Spor, Kumluca Belediye Spor, Mazıdağı Fosfat Spor, Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap Spor Kulübü, Niğde Belediye Spor, Serhat Ardahan Spor, Sincan Belediyespor, Söke Spor, Yozgat Belediye Bozuk Spor, Yunus Emre Belediyespor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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