Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Aksüt Mahallesi mevkiinde PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik, son yolculuğuna uğurlandı.

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Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK terör örgütüne düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

AİLESİ VE YAKINLARI TABUTUNA SARILARAK GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Aksüt Mahallesi mevkiinde PKK terör örgütü üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gaffar Mayik, son yolculuğuna uğurlandı. Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından ailesinin yaşadığı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk önce evine götürüldü. Burada şehidin annesi Naime, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra Hacı Güli Camii'ne götürüldü. Cami avlusunda bekleyen baba Mahmut Mayik, uzun süre oğlunun tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası dualarla Bozova ilçe mezarlığına defnedildi.

Şırnak şehidi bayrağa sarılı tabutunda, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, İlçe Kaymakamı Akın Oruç, ilçe belediye başkanları, askerler, polisler, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Mahmut ve Naime Mayik çiftinin 2'si erkek 5 çocuğundan en büyüğü olan Gaffar Mayik'in bekar olduğu öğrenildi.

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KAYNAK: İHA

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