Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneğince Silopi ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneğince Silopi ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.
Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, Dernek Başkan Yardımcısı İskan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğle vakti Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine çorba ikram edildi.
Çorbayı alan öğrenciler mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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