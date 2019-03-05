Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında silah kazası meydana geldi
IHAAW200618-GEN/04-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 04.03.2019 20:06:18 TSINNNN
IHAAW200618-GEN/04-03-2019 - Milli Savunma Bakanlığı: "Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." 04.03.2019 20:06:18 TSI NNNN
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