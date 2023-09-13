Şırnak’ta 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Şırnak Valiliği, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 13 ile 27 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Şırnak’ta 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi

Şırnak Valiliği, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerinde bulunan 14 bölgenin 13 ile 27 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçelerindeki 14 bölgenin, 13 ile 27 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepesi, Kel Mehmet Deresi, Serin Vadisi, 2088 Rakımlı Tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya, Tanin Tanin Bölgelerinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 13 Eylül (Dahil) - 27 Eylül 2023 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Son Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
AK Parti Sözcüsü Çelik: ''CHP kurumsal açıdan terör karşısındaki bağışıklığını kaybetmiştir''
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Şırnak’ta 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi
Şırnak’ta 14 bölge “geçici özel güvenlik bölgesi” ilan edildi
Ağrı Valisi Koç, Doğubayazıt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu
Ağrı Valisi Koç, Doğubayazıt ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Aylığı hala bağlanmayan EYT'liler Dikkat! Bunları mutlaka kontrol edin
Aylığı hala bağlanmayan EYT'liler Dikkat! Bunları mutlaka kontrol edin
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Araç sahiplerine kötü haber, Akar yakıta kallavi zam yolda! Bu gece yarısından sonra motorine 2 lira 3 kuruş geliyor
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!