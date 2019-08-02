Şırnak’ta 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Uludere kırsalında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında 2 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak-Uludere ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA