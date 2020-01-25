Şırnak’ta 2019 yılı ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Şırnak'ta Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) tarafından düzenlenen törende, 2019 yılında en çok ihracat yapan 25 firma ödüllendirildi.

Cizre'de bir otelde düzenlenen ödül törenine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilecan, Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Pehlivan, ülkelerin gelişmesi ve kalkınması hususunda çok fazla dinamiğin olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2 bin 200 yıllık devlet geleneği ile tarihte hep var olduğunu herkese gösterdiğini vurgulayan Vali Pehlivan, "Tarihsel süreçler içerisinde türlü çeşit sıkıntılar yaşandı, yaşanıyor. Çok mücadeleler verildi, verilmeye de devam ediliyor. Geçtiğimiz 10-15 yıllık süreç içerisinde yaşanan pek çok zorluklara içeriden ve dışarıdan bölücü örgütlerin saldırılarına rağmen ülkemiz hala dimdik ayakta. Elimizdeki imkanların var olması tek başına yetmiyor. Bu imkanları bu avantajları üretime kanalize edecek, katma değer oluşturacak girişimci insanlara ihtiyaç var, onlar da sizlersiniz. Biz inşallah gelecekte çok daha aydınlık, çok müreffeh bir ülkeden bahsedeceksek, bahsediyorsak işte bu girişimcilerimiz sayesinde olacaktır. Üretimde girişimcilik, pazarlamada girişimcilik nihayet gayri safi yurt için hasılamızda artış ve bunun ihracata yansıması. İki yıl önce ülkemize uluslararası bir atak oldu buna rağmen değerli girişimcilerimiz adeta pedalları çevirmeye devam ettiniz" dedi.

"İhracat yapmak için önce üretim yapmak gerekir"

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ise ihracat yapabilmek için ilk önce üretim yapmanın gerektiğini söyledi. Tanrıver, "Üretim olmadan ihracat yapma şansımız yok. Yoksa biz al sat ihracatçısı oluruz. Önemli olan bu bölgelerde istihdamın oluşması, burada çarkların çalışması gerekiyor. O zaman biz daha kalıcı ihracatçılar yaparız. Özellikle Şırnak'tan şunu istiyorum, sadece Irak ile değil artık dünyanın her tarafına ihracat yapan İhracatçılarımız olsun. Biz gıda da laboratuvar için yaş meyve sebzede Diyarbakır'a kadar gidiyoruz. Gelip, sonuçlanıp bitene kadar ürünlerimiz çürüyor. Bu konuda destek istedik. Ben birlik adına laboratuvarın ne kadar bütçesi varsa birlik bütçesinden karşılanmak üzere buna talibim dedim ve sözü aldım. TİM Başkanı da arkanızdayım dedi. Artık laboratuvarımızı buraya getirip buradaki ihracatçılarımızın ayağında hizmet yapacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 2019 yılında en çok ihracat yapan iş adamlarına ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kaynak: İHA