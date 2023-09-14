Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu 2023 faaliyet programında olan il şampiyonaları 2. etabı, Şırnak Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvanın final müsabakası ile son buldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Türkiye Bilardo Federasyonu 2023 faaliyet programında olan il şampiyonaları 2. etabı, Şırnak Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği tarafından organize edilen turnuvanın final müsabakası ile son buldu.

26-30 Eylül tarihleri arasında Ankara Gölbaşı'nda Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Türkiye Bilardo Şampiyonasına katılmaya hak kazanmak için Şırnak'ta düzenlenen turnuvaya 75 lisanslı bilardocu katıldı. Bilardo maçları kıyasıya mücadeleler ile son buldu. Rakiplerini teker teker eleyen Mehmet Bayram Balık, Şırnak il birincisi oldu.

Yarı finale kalan son 4 yarışmacı Şırnak'ı Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Düzenledikleri il şampiyonası turnuvasına 75 lisanslı sporcunun katıldığını ifade eden Bilardo Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Faysal Kadırhan, "Bilardo potansiyeli olan çok sayıda gençlerimiz var. Gençlerimiz inşallah daha güzel başarılar elde edecekler. Bu turnuvada da başarılı olan 4 sporcumuz Ankara Gölbaşı'nda yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak. Şırnak'ı temsil edecekler. Cemal Çevik, Remzi Tatar, Sekvan Demir ve şampiyonumuz Mehmet Balık'ı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi.

Rakiplerini eleyerek final müsabakasında oynamaya hak kazanan Mehmet Bayrak Balık ve Sekvan Demir arasından oynanan final maçı son istekaya kadar nefesleri kesti. Maç sonunda Mehmet Bayram Balık maçı 30-25 kazanarak 3 bant bilardo Şırnak il birincisi oldu. Maç sonunda konuşan Mehmet Bayram Balık; "Şırnak 3 bant bilardo şampiyonu olduğumu için mutluyum. Şırnak'ı Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek olan 3 bant bilardo Türkiye şampiyonasında iyi bir derece alarak temsil etmek istiyorum. Kendime güveniyorum ve çok iyi bir derece alacağıma inanıyorum. Memleketimi inşallah gururlandıracağım" ifadelerini kullandı.

Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Real Madrid'e büyük şok! 3 futbolcusu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
Real Madrid'e büyük şok! 3 futbolcusu çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
Merkezefendi Gençlik Spor Akademisi kazandırmaya devam ediyor
Merkezefendi Gençlik Spor Akademisi kazandırmaya devam ediyor
Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”
Beşok, “Yalova şehrine sezonun ilk maçını da kazanıp armağan etmek istiyoruz”
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK’da
Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK’da
Son Haberler
Antalya’da tüyler ürperten cinayet
Antalya’da tüyler ürperten cinayet
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
Meksika’nın Bağımsızlık Günü Ankara’da kutlandı
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Milley: “(Afganistan’dan geri çekilme) Savaş kaybedildi”
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
Şırnak’ta 3 bant bilardo il birinciliği turnuvası yapıldı
Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu
Çiftlikköy’ün sultanları transfere nokta koydu
Battalgazi Belediyesi’nde anlamlı futbol turnuvası
Battalgazi Belediyesi’nde anlamlı futbol turnuvası
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı
Elazığ’da Spor Köyü Projesi’nin yüzde 40’ı tamamlandı
Başkan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi
Başkan Seçer, MSK Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ile bir araya geldi
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!