Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma,emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma,emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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