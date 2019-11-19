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  3. Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma,emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma,emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığında yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

 

 

 

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