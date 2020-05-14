Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, biri terörden arananlarda turuncu listede yer alan 2 terörist ile Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SOYLU: YURT İÇİNDE 5 TERÖRİST DAHA AZALDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonları kapsamında; bugün Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, biri terörden arananlarda turuncu listede yer alan 2 terörist ile Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde de 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar devam ediyor. Bugün Lice'de biri turuncu listede iki terörist, Bestler Dereler'de az önce üç. Yurt içinde beş terörist daha azaldı. Kaçan beş terörist, şanslı olduğunuzu düşünmeyin. Kahramanlar peşinizde" dedi.
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Kaynak: DHA
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