Şırnak'ta, cezaevinden firar eden 4 kişi yakalandı

ŞIRNAK'ta, T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Şırnak T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş cezası olan B.O., uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 3 ay 15 gün cezası bulunan M.E.Ö ile çeşitli suçlardan tutuklu bulunan S.A. ve S.D. öğle saatlerinde firar etti. Firarilerin yakalanması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu firari 4 kişi, Cizre ilçesinde yakalandı.

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Kaynak: DHA