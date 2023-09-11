Şırnak’ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı. 2023-2024 İlköğretim Haftası etkinlikleri, Valilik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk koyma töreniyle başladı.

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünce 2023-2024 İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törene İl Millî Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, millî eğitim müdür yardımcıları, il ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi sunuldu. Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Daha sonra Şırnak Orgeneral Edip Başer İlkokulu ve Ortaokulunda devam eden programa Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, kurum müdürleri, öğretenler ve öğrenciler katıldı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, "Öğretmenlerimizin hayırlı bir dönem geçirmelerini diliyoruz. Velilerimiz içinde hayırlı olur, çok güzel bir eğitim öğretim dönemi geçiririz. Allah hayırlı uğurlu etsin. İyi dersler çocuklar" dedi.

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İlköğretim Haftası etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, "Yeni bir heyecanla 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Ülkemizin 81 ilinde olduğu gibi bugün Şırnak'ta da okullarımız öğrencilerimizle şenlendi. Okul bahçeleri ve derslikler öğrencilerimizin coşkusuyla doldu taştı. İlköğretimde eğitim ilk adım, ilk başlangıçtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile "İlköğretim davası ulus olma davasıdır." Temel eğitim bir binanın temeli gibidir. Temel sağlam olduktan sonra o yolda ilerlemek, geleceğe emin adımlarla yol almak hepimiz için gurur vesilesi olur. Bu konuda en büyük güven kaynağımız, güç kaynağımız öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin gayreti, anne babasından teslim aldıkları öğrencilerini tanıyıp onlara sevgiyle, şefkatle, özveriyle yaklaşıp onları hayata hazırlamaları, ülkemizin geleceği için hayati önem arz etmektedir. Bugün, Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 715 okul ve kurumumuzda 6 bin 643 derslikte, 7 bin 750 öğretmenimiz ve 167 bin 467 örgün eğitime devam eden öğrencimizle ders başı yapmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu ve çeşitli gösterilerin ardından 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerini çiçekle karşıladı. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili Şırnak Valisi Cevdet Atay ve protokol üyeleri tarafından çalındı.

Sınıfları gezen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler öğrenciler ile sohbet ederek, başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)