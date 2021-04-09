Şırnak’ta iş kazası! Terminal inşaatında iskele çöktü, 4 işçi yaralandı

Şırnak'ta otogar inşaatında beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olay, Şırnak-Cizre karayolu üzerinde yapılan şehir terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada iskele çöktü.

AFAD MÜDAHALE ETTİ

Olayda inşaatta çalışan 4 işçi yaralandı. Şırnak 112, itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı