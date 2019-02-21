Şırnak'ta İYİ Parti'nin il ve ilçe yönetimleri AK Parti'ye geçti

ŞIRNAK'ta, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Tatar, Belediye Başkan Adayı Hacı Özer ile 7 ilçenin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 874 kişi, partilerinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

İYİ Parti'den istifa eden 874 kişinin AK Parti'ye geçmeleri nedeniyle il başkanlığında tören düzenlendi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Hasan Tatar ve Hacı Özer'e parti rozeti taktı. Erkan, "Artık Şırnak bir devri kapatıp bir devri açma noktasındadır. Şırnak evlatlarının geleceği için, genç kızların hayali için, genç evlatların istikbali için daha kararlı bir duruş sergilemektedir. Geride bıraktığı bütün acılara inat yepyeni bir Şırnak, ilçeleri ile beraber varetmek için kenetlenmiş durumdadır. Geçtiğimiz dönemlerde özellikle HDP'ye oy vermiş hemşerilerime, kardeşlerime açık yüreklilikle söylüyorum, bizim partimiz hoşgörünün partisidir. Hiçbir şekilde başkalarını ötekileştirme hakkımız yoktur. Bizler yeni baştan bir huzurun, kardeşliğin kenetlenmesi için buradayız. Zaman birlik, beraberlik günüdür. Bizi farklılıklarımızla ayırmaya çalışanlar bilsinler ki, bizim farklılıklarımız bizim zenginliklerimizdir. Bu zenginliği sahaya aktarma zamanı gelmiştir" dedi.

Hasan Tatar da "İYİ Parti İl Başkanı olarak teşkilatlarımla beraber istifa edip, AK Parti teşkilatına geçtim. Memleket sevdalısı olarak ve Cumhurbaşkanımızın cesaretinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Dünya çapında böyle bir genel başkan yoktur. Cesaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim. Her zaman başkanımızın yanındayız. İl, ilçe, beldeler ile birlikte tümüyle istifa ettik. Ben daha önce AK Parti'nin bir temsilcisi, bir üyesi olarak bazı nedenlerden dolayı ayrıldım. O parti bana göre değildi. Ben tekrar yuvaya dönüyorum" diye konuştu.

İYİ Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Hacı Özer ise Türkiye'nin birlik ve beraberliği için AK Parti'ye geçtiğini söyledi.

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DHA