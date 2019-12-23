Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 44 gözaltı
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 44 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-22 Aralık'ta Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 1 kilo 4 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 1 kilo 13 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 5 bin 734 paket sigara, 26 kilo kaçak çay, 38 kaçak cep telefonu ve 4 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyedeki mahkemede tutuklanırken, 39'u ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA
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