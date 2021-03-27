Şırnak'ta katliam gibi kaza: 4 ölü öldü 3 kişi yaralandı Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinde olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İdil'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 40 yaşındaki Mehmet Ali Önder'in kullandığı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Önder'in sürücüsü olduğu araçtaki 4 kişi çarpışma sonucu feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü şırnak