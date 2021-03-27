Şırnak'ta katliam gibi kaza: 4 ölü öldü 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci kazada 4 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinde olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İdil'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 40 yaşındaki Mehmet Ali Önder'in kullandığı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Önder'in sürücüsü olduğu araçtaki 4 kişi çarpışma sonucu feci şekilde can verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.