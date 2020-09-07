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  3. Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandı

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandı

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i serbest kalırken 1'i tutuklandı. 1'nin de emniyetteki sorgulaması devam ediyor.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i serbest kalırken, 1'i de mahkemece tutuklandı.

Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 31 Ağustos- 6 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 1'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.



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