Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda 1kişi tutuklandı

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 5'i serbest kalırken, 1'i de mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 31 Ağustos- 6 Eylül'de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı PKK, 1'i FETÖ şüphelisi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 1'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.