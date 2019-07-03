Şırnak’ta tedavi edilen şahinler doğaya bırakıldı

Şırnak'ta yaralı halde bulunan iki şahin, Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanarak doğaya bırakıldı.

Kırsal alanda 6 ay önce yaralı halde bulunan ve Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan şahinler sağlıklarına kavuştu. Şahinler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Çırav Dağı'nda doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, müdürlük olarak kendilerine gelen iki kızıl şahini tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra yeniden doğaya bıraktıklarını söyledi. Kalay, "İlki Ocak ayında vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde görülerek bize getirilmişti. Onun tedavisini ve rehabilitasyon sürecini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü Veterineri Ferhat Ürgen yaptı. İkincisi ise yavru olarak vatandaşlar tarafından arazide bulunarak bize getirildi. Bunun da tedavisi ve rehabilitasyon süreci bittikten sonra bugün doğaya tekrardan geri bıraktık" dedi.

Serbest kalan şahinler, önce kısa mesafe uçuş yaparak kayalıkların üzerine kondu. Burada bir süre bekleyip etrafı kontrol eden şahinler, daha sonra havalanarak gözden kayboldu.

Kaynak: İHA