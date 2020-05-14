Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor

ŞIRNAK Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, Bestler-Dereler bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonun sürdüğünü açıkladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca dün Bestler-Dereler Karanadaş Tepe bölgesinde düzenlenen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda, sığınak olduğu değerlendirilen ve havadan vurulan yerde yapılan aramada ise 1 roketatar, 4 tüfek, 14 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 araç telsizi, 1 el telsizi ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Şırnak Valiliği, hava destekli operasyonda temas aramasının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: DHA