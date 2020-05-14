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  3. Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2)

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2)

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2)

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MAZLEME ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklmada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHA


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