Şırnak'ta terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon sürüyor (2)

SİLAH, MÜHİMMAT VE ÖRGÜTSEL MAZLEME ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, dün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklmada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, Şırnak kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; 1 roketatar, 1 makineli tüfek, 4 piyade tüfeği, 4 roketatar mühimmatı, 2 EYP düzeneği, 14 el bombası ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

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Kaynak: DHA