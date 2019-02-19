Şırnak'ta teröristlerin 6 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
ŞIRNAK'ın Bestler Dereler bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 6 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde, teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi" adlı operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramalarda PKK'lı teröristlerin kullanıldığı 6 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda ise büyük boy mutfak tüpü, akü, üzerinde kan lekeleri olan pantolon, 5 kan tüpü, kırıklar için kullanılan alçı, 1,5 metre boyunda 20 kalas, 3 çift ayakkabı, 3 battaniye, 21 boş zeytinyağı tenekesi, 3 boş bidon ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda bulunan sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler ise olay yerinde imha edildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
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