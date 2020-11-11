Şırnak'ta Trafik kazası: 2'si ağır toplam 12 yaralı var
Şırnak'ta kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 12 kişi yaralandı.
ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu ikisi ağır 12 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 45 LJ 815 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Özveren ve Geçitboyu köyü yol ayırımında İ.A. yönetimindeki 73 M 1714 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.K, B.K, L.B, T.Y, H.Ç, A.Z, Z.Ç, F.Ç, M.A.Ç. ve R.B.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 1 yaşındaki M.A.Ç. ve 7 yaşındaki R.B.Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.