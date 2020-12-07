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  3. Şırnak'ta uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 43 gözaltı

Şırnak'ta uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 43 gözaltı

Şırnak'ta il jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık kapsamında düzenlenen operasyonda kaçak uyuşturucu madde ele geçirilirken, 43 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 43 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 30 Kasım-6 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında, 267,23 gram esrar, 88,42 gram eroin, 45,66 gram metamfetamin, 3,78 gram Hint keneviri tohumu, 27 adet nevi belli olmayan uyuşturucu hap, bin 120 paket kaçak sigara, 22 paket kaçak çay, 25 paket tütün, bin 700 adet puro, 384 adet çakmak, 9 adet cep telefonu, 1 adet sentetik ecza maddesi ile bin 350 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 43 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 11 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak'ta uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu: 43 gözaltı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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