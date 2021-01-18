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  3. Şırnak’ta uyuşturucu oparasyonu: 44 gözaltı

Şırnak’ta uyuşturucu oparasyonu: 44 gözaltı

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak’ta uyuşturucu oparasyonu: 44 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, 65,8 gram esrar, 2 kilo 13,78 gram metamfetamin, 4,92 gram eroin, 7 bin 103 paket kaçak sigara, 250 adet puro, 108 adet tıbbı ilaç, 65 paket elektronik sigara tütünü, 65 adet tesisat malzemesi, 64 şişe kaçak içki, 48 adet kaçak cep telefonu, 3 adet araç lastiği ele geçildi ve 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 44 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Şırnak’ta uyuşturucu oparasyonu: 44 gözaltı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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