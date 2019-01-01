Şırnak’ta yeni yılın ilk bebeği doğdu

Şırnak'ta yeni yılın ilk bebeği saat 00.00'da Cizre Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Cizre Devlet Hastanesinde saat 00.00'da Nur bebek 3kilo 300 gram ve 49 santimetre boyunda dünyaya geldi. Selamet ve Kadir Duman çiftini tebrik edenler ise hastane yönetimi ve çalışanları ile yakınları oldu.

Nur bebeğin dünyaya geldiği Cizre Devlet Hastanesinde Başhekimi Op. Dr. Mehmet Hidayettullah Erzen, "Çok mutluyuz. Selamet hanım gece 00.00'da doğumunu yaptı. Nur bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuzun annesi normal bir doğum yaptı. Şuan için herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Nur bebek 3 bin 300 gram doğdu bebeğimiz 49 cm herhangi problemimiz yok" dedi.

Kaynak: İHA