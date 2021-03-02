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  3. Şırnak'tan acı haber! Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu

Şırnak'tan acı haber! Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu

Son dakika... Şırnak'ta terör örgütü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu.

Şırnak'tan acı haber! Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu

Şırnak'ta görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Furkan Umut, terör örgütü PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit düştü. Şehit Furkan Umut'un Elazığ'ın Baskil ilçesi Çiğdemli Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin Malatya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Şehidin naaşı Malatya'da vatan toprağına emanet edilecek. 

BAKAN SELÇUK'TAN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şırnak‘ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Furkan Umut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum.  Milletimizin başı sağ olsun."

Şırnak'tan acı haber! Uzman Onbaşı Furkan Umut şehit oldu

Tayfun Altuntaş
Editör
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