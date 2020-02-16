Şırnak'ta okullar tatil mi 17 Şubat 2020? Şırnak Pazartesi kar tatili var mı?

Şırnak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği internette araştırılmaya başlandı. Peki Şırnak'da okullar tatil mi 17 Şubat 2020? Şırnak'da Pazartesi kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL Mİ 17 ŞUBAT 2020?

Şırnak'ta 17 Şubat Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı konusunda şu anda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ve kötü hava koşullarından dolayı bazı kesimlerde ki öğrenciler kar tatili haberini dört gözle bekliyorlar. Ancak, kar tatili ile ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi.

Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının bazı illerde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durumda bazı illerde veya ilçelerde kar nedeniyle tatil kararı alınabilir.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ŞIRNAK HAKKINDA BİLGİ

Şırnak, eski adıyla Nuh, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Şırnak ilinin ve merkez ilçesinin yönetim merkezi olan şehirdir.

Şırnak, tarihsel olarak çok eski bir geçmişe sahiptir. Şehrin geçmişi Kâtip Çelebi’nin 17. yüzyılda yazdığı 'Seyahatnâme' ve tarihî rivayetlere göre Nuh Tufanı öncesine dayanır. Bu rivayetlere göre Cizre, tufandan sonra ikinci kez Nuh ve oğulları tarafından inşa edilirken Cizre’nin kızgın sıcağından korunmak için Şırnak, yazlık ve yaylak olarak inşa edilmiştir.

Şırnak, Nuh'un gemisi kalıntılarının olduğu öne sürülen Cûdi Dağı’nın kuzeyinde 'Şehr-i Nûh' adıyla kurulmuş, önceleri "Şerneh", daha sonraki yıllarda ise "Kürdara Şırnak" adını almıştır. Şırnak, tarihte birçok önemli devletin başkentini kendi topraklarında barındırmıştır. Aynı zamanda Guti (Qurtie) imparatorluğunun başkenti olan "Bajarkard", Silopi ilçesi topraklarındadır. İl sınırları içinde bulunan Cûdi Dağı’nın isminin Gutilerden geldiği düşünülmektedir.

TÜRKİYE HAVA DURUMU NASIL 16 ŞUBAT ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Hakkari ve Van'ın güney çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ŞIRNAK HAVA DURUMU NASIL?