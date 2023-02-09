Siro Rosane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siro Rosane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siro Rosane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siro Rosane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siro Rosane 7 Haziran 2000 tarihinde Río Cuarto şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Siro Ignacio Cabral Rosané şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siro Rosane Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siro Rosane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Siro Rosane'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Siro Rosane Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Siro Rosane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siro Rosane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siro Rosane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında San Lorenzo II

1 Mart 2021 yılında San Lorenzo

Siro Rosane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siro Rosane şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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