Sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki otobüs terminalinde sırt çantasında gizlediği 400 gram skunk adlı uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Alanya Otogarı'nda otobüsten indikten sonra şüpheli hareketleriyle dikkat çeken Ersin D.'yi (27) bir süre takibe aldıktan sonra üst araması yaptı. Yapılan aramada şüphelinin sırt çantasında poşet ile sarılmış 400 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Ersin D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin D., "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İHA