Sırtına sobasını bağladı ve tablada nohutlarını sattı

Adana'da tablada nohut satan 55 yaşındaki Osman Aslan, tenekeden yapılma odun sobasını yakıp otogar içerisinde gezmesi dikkat çekti. Aslan," Adana Çukurova'sı devamlı yanıyor diyorlar, bu kadar soğu ispat etmek için böyle bir ortama başvurdum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda kendisini dolandırdığını iddia ettiği M.K.'nin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine asıp "Bu şahıs beni dolandırdı" yazısıyla pankart yaptırmıştı. Yaptığı pankart ile kentte dolaşan Osman Aslan, bu kez sırtına odun sobası bağlayarak insanları şaşırttı.

Sırtında soba ile nohutlarını satıyor

Tenekeden yapılma odun sobasını yakıp sırtına bağlayan 55 yaşındaki Osman Aslan, otogar içerisinde tablada nohut satışı yapıyor. Kansız olduğunu dile getiren Aslan," Üşüdüğüm için böyle bir yola başvurdum." dedi.

Vatandaşlar sırtında sobayı görünce gelip ısınmaya başladı

Osman Aslan nohut satışından sonra, otogar içerisinde sırtında soba ile gezintiye çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hayretler içerisinde izledi. Bazı vatandaşlar ise ısınmak için Aslan'ın yanına gelerek ellerinin sobaya uzatarak ısındı.

Kışı yaza çevirdim

Osman Aslan," Adana Çukurova'sı devamlı yanıyor diyorlar, bu kadar soğu ispat etmek için böyle bir otama başvurdum. Akşamdan beri üşüdüğüm için böyle bir şeyi yaptım. Kışı yaza çevirdim. Yolcular müşteriler böyle gezmemi iyi karşılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA