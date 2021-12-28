2022 İstinye Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450773Galatasaray - Denizlispor: 3-3 (5-6 Penaltılar) | MAÇ SONUCUDoğalgaz yardımı kimlere yapılacak? Kimler yararlanabilir? Doğal gaz yardımına nasıl başvurulur?Manyezit ne demek, TDK'ya göre Manyezit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İnşaat işçisinin sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...2022 Antalya Bilim Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206410192Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Aralık 2021 SalıEvde bakım maaşı ne kadar olacak 2022? Evde bakım maaşı zammı hangi ayda verilecek, şartlar ne?Abdülkadir Sünger kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger hangi takımlarda oynadı?2022 Özyeğin Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204890042
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İnşaat işçisinin sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

İnşaat işçisinin sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

Kocaeli'de inşaatta çalıştığı sırada yere düşen işçinin sırtına saplanan demir testere hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

İnşaat işçisinin sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi.

Hasan Akyol isimli şahıs inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek yerde bulunan yaklaşık 40 santimlik demir testerenin üzerine düştü. Üzerine düştüğü testere sırtına saplanan işçi kendi imkanlarıyla Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Akyol, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alınmadan önce itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Hastanenin acil bölümünde itfaiye ekiplerince saplanan testerenin dışarıda kalan kısmı kesildi. Acilde yapılan işlemlerin ardından Hasan Akyol vücudunda kalan parçanın çıkarılması için ameliyata alındı.

Sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sırtına testere saplandı! Operasyona itfaiye de katıldı! İşte o anlar...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT