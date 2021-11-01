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Şiryan ne demek, TDK'ya göre Şiryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şiryan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şiryan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şiryan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şiryan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şiryan ne demek, TDK'ya göre Şiryan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şiryan ne demek? Şiryan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şiryan kelimesi. Peki şiryan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şiryan nedir, şiryan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞİRYAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şiryan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şiryan kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şiryan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atardamar

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