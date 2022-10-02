Şiş Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şiş Örgücü görev tanımı nedir, Şiş Örgücü ne iş yapar, Şiş Örgücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şiş Örgücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şiş Örgücü Tanımı;

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Şiş Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şiş Örgücü Maaşları

Şiş Örgücü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Şiş Örgücü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şiş Örgücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.03

Meslek Adı :

Şiş Örgücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Modele uygun olarak şiş örgü temel tekniklerini ve değişik teknikleri kullanarak, örgü ile şal, hırka, çorap, şapka gibi ürün haline dönüştüren ve çeşitli şekillerde süsleme yapabilme bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şiş Örgücü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen işin özelliklerine göre çeşitli boylarda şiş, iplik vb. şiş örücülüğüne hazırlık yapmak,

b) Şiş örücülüğü temel tekniklerine uygun olarak örgü yapmak,

c) Şiş örücülüğünde şekillendirme yapmak,

d) Şiş örücülüğünde karışık tekniklerden model üretmek,

e) Şiş örücülüğünde süsleme yapmak,

f) Şiş örücülüğünde çorap, hırka, şal, şapka gibi ürünleri örmek,

g) Parçaları vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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