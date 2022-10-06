Şiş ve Tığ Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Şiş ve Tığ Örgücü görev tanımı nedir, Şiş ve Tığ Örgücü ne iş yapar, Şiş ve Tığ Örgücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Şiş ve Tığ Örgücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şiş ve Tığ Örgücü Tanımı;

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Şiş ve Tığ Örgücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Şiş ve Tığ Örgücü Maaşları

Şiş ve Tığ Örgücü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Şiş ve Tığ Örgücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Şiş ve Tığ Örgücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.76

Meslek Adı :

Şiş ve Tığ Örgücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar Meslek Birim Grubu : Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Tığ ve şiş ile örgü ve işler yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Şiş ve Tığ Örgücü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şiş ve tığ örücülüğünde örgüye hazırlık yapmak,

b) Şiş ve Tığ örücülüğünde temel teknikleri uygulamak,

c) Şiş ve Tığ örücülüğünde şekillendirme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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