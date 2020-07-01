Türkiye ekonomisine destek vermek amacıyla kurulan Şisal Şans'ın 1 Ağustos'ta başlayacak haberinin ardından internette Sisal Şans nedir? Sisal Şans ne demek? Sisal Şans dönemi yazarak çokça aratılan Sisal Şans ile ilgili biz de haberimizde gerekli bilgilere yer verdik. İşte tüm detaylar...

SİSAL ŞANS NEDİR? NE DEMEK?

Sisal Şans Türkiye’de yerleşik Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım A.Ş. ve İtalyan Sisal S.p.A’in ortaklığından doğmuştur. Sisal Şans Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısı ile bir taraftan sektöre getireceği yenilikler ile oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunarken diğer taraftan Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Türkiye Varlık Fonu tarafından 320 Sayılı Millî Piyango Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Şans Oyunlarının Düzenlenmesiyle İlgili Bazı İş ve Hizmetlerin Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Özel Hukuk Sözleşmesiyle Yaptırılmasına İlişkin Sözleşme kapsamında, T.C. Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzere Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları A.Ş. (“Sisal Şans”) Türkiye’de 10 yıl süreyle, Türkiye Varlık Fonu’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve son teknoloji teknik altyapısı ile hizmet vermeye hazırdır.

SİSAL ŞANS DÖNEMİ

Sisal Şans'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sisal Şans, 1926’da kurularak bugünlere gelmeyi başarmış ve hepimizin hayatında yeri olan, ülkemizin en köklü yerli markalarından Milli Piyango’yu dünya standartlarındaki teknolojik yapısıyla geleceğe taşırken heyecanlı bir şans oyunları deneyimiyle şeffaflıktan da ödün vermeyecek" denildi.

Açıklamanın devamında "Yeni dönemindeki ilk çekilişini 2 Ağustos’ta gerçekleştirecek olan Sisal Şans, son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısıyla sektöre getireceği yeni oyunlarla, şeffaflık esasıyla oyunculara eğlenceli şans oyunları dünyası sunacak.

"Bu vesile ile Milli Piyango ile alakalı hizmet alım sözleşmemizin 1 Ağustos 2020 itibariyle devreye alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.