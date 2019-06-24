Şişecam’dan 18.2 milyon dolarlık kapasite artırım yatırımı

Şişecam Topluluğu, Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'na 18.2 milyon dolarlık yatırım yaparak Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasitesini 1.2 milyon tondan 1.3 milyon tona yükseltti ve topluluğun dört farklı ülkedeki yıllık üretim hacmi 2.6 milyon tona ulaştı.

Şişecam Topluluğu'nun Endüstri 4.0'a uygun şekilde yeni teknolojiyle donattığı yeni fırınının devreye girmesiyle Türkiye'deki yıllık cam ambalaj üretim kapasitesini 1.3 milyon tona çıkardığına dikkat çeken Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, "Topluluğumuz, 2017 yılında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirdiği 33 milyon dolarlık fırın kapasite artışı yatırımıyla Türkiye'deki üretim kapasitesini 1 milyon ton seviyesinin üzerine taşımış, 2018 yılında da Eskişehir Cam Ambalaj Fabrikası'nda 66 milyon dolarlık yatırımla devreye aldığı dördüncü fırınıyla da 1.2 milyon ton seviyesine çıkarmıştı. Son üç yılda yeni fırın ve mevcut fırınlardaki kapasite artışı yatırımlarıyla Türkiye'deki cam ambalaj üretim kapasitemizi yüzde 30 artışla 1.3 milyon ton seviyesine çıkarmış olduk. Bugün Bursa, Eskişehir ve Mersin'de kurulu üç cam ambalaj fabrikamızdaki toplam 12 fırınla üretim faaliyetlerimizi yürütmekteyiz."

Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarına yoğunlaşıyor. İlk kez 100 bin tonluk ihracat barajını 2016 yılında 125 bin tona ulaştırdığı yurt dışı satışları ile aşan Şişecam Cam Ambalaj, 2018 yılında da yaklaşık 170 bin tonluk ihracat hacmine ulaştı.

Kırman, yeni yatırım kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Topluluk olarak yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, Mersin'deki Cam Ambalaj Fabrikası'nda gerçekleştirilen yeni fırın yatırımının Türkiye'nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Bugün dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi olduklarını belirten Kırman, şöyle devam etti, "Dünyadaki en büyük 10 soda üreticisi arasında yer almamızın yanı sıra krom kimyasallarında da dünya lideriyiz. Bugün 13 ülkede üretim faaliyetlerini sürdüren Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana geçen 80 yılı aşkın sürede dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Şişecam Topluluğu olarak sürdürülebilir büyüme hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyor, yatırımlarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz." (Fotoğraflı)

DHA