Siseko Manona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siseko Manona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siseko Manona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siseko Manona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siseko Manona 14 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siseko Manona Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siseko Manona'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siseko Manona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siseko Manona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siseko Manona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siseko Manona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vasco Da Gama

1 Ağustos 2015 yılında M. Swallows

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2022 yılında Chippa United

Siseko Manona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siseko Manona şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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