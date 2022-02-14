Sisi aşka geldi! 14 Şubat'a saatler kala Osmanlı torunu Can Tosunbey Kara ile evleneceğini resmen duyurdu! Seyhan Soylu bu yaz 4. kez gelin oluyor!​​​​​​​

'Sisi' lakabıyla tanınan Seyhan Soylu bu yaz evleniyor.

Soylu, Instagram hesabından evleneceğini duyurdu ve yakın arkadaşlarına evlilik kararı ile ilgili bir not gönderdi.

"OSMANLI HANEDANINA GELİN GİDİYORUM"

Instagram hesabından "Kıskananlar çatlasın" diyen Soylu:

"Uzun zamandır hayatıma ciddi bir aşk sokmuyordum.

Gelinkik çağına geldim.

Neredeyse evde kalacaktım.

Ve bunca zaman doğru insanı bekledim.

Allah‘tan 1 bekledim 1.000 verdi ve bu sefer Osmanlı Hanedanına gelin gidiyorum.

Osmanlı Padişahlarımızdan Sultan Reşat’ın soyundan Mehmet Ali azade Tosun Paşa’nın torunu Can Kara Tosun..."

İşte o Instagram paylaşımı:

"EVLENME TEKLİFİNİ KABUL ETTİM"

Düğünü ile ilgili yakın arkadaşlarına bilgi notu atan Soylu, "Çok uzun zamandır dosttum, arkadaşım olan Osmanĺi Padişahının haneden soyu olan Sultan Reşat'ın soyundan Tosun Paşa'nın 1. kuşak torunu Can Tosunbey'in evlenme teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Soylu bilgi notun devamında 39 yaşında olan Can Tosunbey Kara'nın akademisyen ve bilişim uzmanı olduğunu belirterek, "Ailenin tek erkek çocuğu olan Can Tosunbey Kara gerçekten insanı değerleri çok yüksek biri.

4. KEZ EVLENİYOR

Bugüne kadar 3 izdivaç yaptım. İlk eşim İran prensi Ataollah Pehlevi 'ydi. 2. Eşim Ünlü Kırımlı ailesinin en büyük oğlu Cenk Kırımlı son eşim muhafazakar bir aile olan Rizeli Yazicilardan Fahri Yazici 'di artık evlilik bana çok uzak dilim yandı dedim ve büyük konuşmuş olmalıyım ki çok uzun yıllardır arkadaşım olan Osmanlı Haneden soyundan Can Tosunbey Kara 'dan bugün evlenme teklifi alınca bu bir alin yazisi dedim ve evlilik teklifini kabul ettim.

Allah nasip ederse bu yaz Çırağan Saray'ı da düğünümüzü aile arasında küçük bir tören ile gerçekleştireceğiz.

Sevenlerim artık evlenin Seyhan hanim diyorlardi ve bugün 14 Şubat ben de bu mutlu haberi siz değerli aile ve dostlarıma duyurmak istedik.." ifadelerine yer verdi.

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Öte yandan, Seyhan Soylu instagram hesabından sevgilisi ve müstakbel eşi Can Tosunbey Kara'nın bir fotoğrafını paylaşarak anket açtı ve takipçilerinin görüşlerini ölçtü.