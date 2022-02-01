Sisi, nikah memuru değil hakim karşısına çıktı! Seyhan Soylu sanık olarak katıldığı mahkemeye gelinlikle çıktı!

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, sanık Seyhan Soylu avukatı ile katıldı.

Duruşmaya gelinlikle katılan sanık Soylu, müştekinin kendisine tatilde olduğu bir dönemde sosyal medyadan mesaj gönderdiğini anlattı.

Bu kişiyle bir süre görüştüklerini, kendisine mesaj atıp Çeşme'ye çağırdığını aktaran Soylu, "Orada tekne kiraladığını söyledi. Ben de 6 saat boyunca araç kullanarak Çeşme'ye gittim. Yolda iki kez kaza yaptım. Gittiğimde müştekiyi aradım ulaşamadım. Telefonunu, sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır." ifadesini kullandı.

SİSİ KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN GELİNLİK GİYDİ

Soylu, bu konu nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Şu an üzerimde müştekinin annesinin giydiğini söylediği gelinlik vardır. Bunu bana müşteki yollamıştır. Ben bunu rezil olmak pahasına giydim." dedi. Sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada ise bugün giydiği gelinliğin kamuoyunda dikkat çekmesi için ve sanal ortamda insanların duygularını suistimal ederek onları kandıran insanlar yüzünden bu şekilde bir tavra büründüğünü dile getirdi.

Müşteki A.E. ile yüz yüze hiç görüşmediğini kaydeden sanık Soylu, beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı erteleme kararı aldı.