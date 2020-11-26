Şişli Belediyesi hangi parti 2020? | Şişli Belediyesi hangi partiden? | Şişli Belediyesi hangi parti kazandı?

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ŞİŞLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ 2020

1954 yılına kadar Beyoğlu'na bağlı bir bucak olarak yönetilen Şişli, bu yıl içinde ilçe yapıldı. Bu dönemde Kâğıthane de ilçe sınırları kapsamındaydı. 1984'e kadar Şişli, İstanbul Belediyesine bağlı şube olarak şube müdürlerince yönetildi. 1984 yılında büyükşehir ve ilçe belediyeleri için çıkartılan Yerel Yönetimler Kanunu çerçevesinde Şişli Belediyesi kuruldu. 1980'lerde ilçe sınırları içindeki tüm yerleşim yerleri kentsel alana katıldı. Böylece Ayazağa ve Kâğıthane köy statüsünden çıktı. Göç nedeniyle nüfusu hızla artan Kâğıthane, 1987'de yapılan idari bir düzenlemeyle ilçe oldu. Günümüzde Şişli Belediyesinin yetki alanı tüm ilçeyi kapsamaktadır.

Günümüze kadarki süreçte ilçede beş farklı belediye başkanı görev yaptı. İlk belediye başkanı Anavatan Partisi'nden Mehmet Emin Sungur'du. 1999 seçimleriyle birlikte göreve başlayan Demokratik Sol Parti üyesi Mustafa Sarıgül, sonrasındaki iki seçimde de çeşitli partiler altında görevinde kaldı ve 2014'e kadar sürdürdüğü belediye başkanlığıyla birlikte en uzun süre görev yapan Şişli belediye başkanı oldu. Son olarak 31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerden birinci sırada ayrılarak Şişli belediye başkanı olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden Muammer Keskin, günümüzde de bu görevi sürdürmektedir.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ KAZANDI?

31 MART ŞİŞLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Şişli Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Nihal Yıldırım olurken, CHP'nin adayı Muammer Keskin oldu. Saadet Partisi'nin adayı Muharrem Çam, DSP'nin adayı Mustafa Sarıgül…

AK Parti Şişli Belediye Başkan adayı Nihal Yıldırım: % 20,72

CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin: % 48,84

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül: % 28,77

Saadet Partisi Şişli Belediye Başkan Adayı Maharrem Çam: % 0,06

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN KİMDİR?

İlk iş deneyimi olarak İstanbul Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genel-İş Sendikası’nda çeşitli kademelerde görev aldı. 1982 yılına kadar İstanbul Belediyesi’ndeki görevini çeşitli birimlerde sürdürdü. 1982 yılında kısa dönem olarak askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1982-1985 yılları arasında İstanbul Koca Mustafa Paşa Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.

1985 yılından itibaren Şişli’de muhasebe mesleğini icra etmeye başladı. Aynı tarihlerde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu üye ve yönetici olarak görevler aldı. 1990’lı yıllarda Sosyal Demokrat Değişim Dergisi Kurucu Üyesi olarak derginin yayınlanmasında katkı sundu.

1991-1995 yılları arasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Şişli İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. İlçe, İl ve Kurultay delegeliği yaptı.

1998-2006 yılları arasında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürdü. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşaivrler Odası Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Halen Türkiye Sosyal Siyasi Araştırmalar Vakfı (TUSES) Genel Sekreterlik görevi görevi ve Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyeliği devam etmektedir.

SMM Denetim A.Ş.’de kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Şişli’de Mali Müşavirlik mesleğini sürdürmekte olan Muammer Keskin evli ve 2 çocuk babasıdır.