Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi raylara atladı!
Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda trenin yaklaşması esnasında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kullanıma kapatıldı.
İstanbul'da bir kişi Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olayın nedeni bilinmezken polis durumla ilgili inceleme başlattı. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları da olayın ardından kullanıma kapatıldı.
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17 Eylül 2020 Perşembe 10:05
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