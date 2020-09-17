Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda bir kişi raylara atladı!

Şişli- Mecidiyeköy metro istasyonunda trenin yaklaşması esnasında bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan olayın ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kullanıma kapatıldı.