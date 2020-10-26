Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala araçlarında polise yakalandılarFatih Terim'den "Her şey yolunda" paylaşımı!Airbus hangi ülkenin? Airbus kimin?Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıklarını açıkladı!Hadise saçlarını kısacık kestirdi! İşte Hadise'nin son hali2020 yılında Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı sıfır arabalarGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 27 Ekim SalıAnavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Başbakan Yardımcısı canlı yayında sinek yutunca sosyal medyada alay konusu olduKamu bankalarından KOBİlere müjde: 100 bin liraya kadar destek kredisi
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şişli metrosunda raylara düşen kızın üzerinden 2 vagon geçti!

Şişli metrosunda raylara düşen kızın üzerinden 2 vagon geçti!

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda genç bir kız metro yaklaştığı esnada rayların arasına düştü. Üzerinden 2 vagon geçen genç kız şans eseri yaralı olarak kurtuldu. İstasyonda yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda dün akşam saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, metro bekleyen onlarca kişinin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple raylara düşen genç kız çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

2 VAGON PEŞ PEŞE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Metronun geçtiği zaman diliminde düşen genç kız şans eseri rayların arasında kaldı ancak üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı. Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli metrosunda raylara düşen kızın üzerinden 2 vagon geçti!

Şişli metrosunda raylara düşen kızın üzerinden 2 vagon geçti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT