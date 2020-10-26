Şişli metrosunda raylara düşen kızın üzerinden 2 vagon geçti!

İstanbul'da Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda dün akşam saatlerinde yaşanan dehşet verici olayda, metro bekleyen onlarca kişinin arasında henüz bilinmeyen bir sebeple raylara düşen genç kız çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

2 VAGON PEŞ PEŞE ÜZERİNDEN GEÇTİ

Metronun geçtiği zaman diliminde düşen genç kız şans eseri rayların arasında kaldı ancak üzerinden 2 vagon geçti. Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı. Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.