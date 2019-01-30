Şişli Nikah Sarayı’nın ağaçlık alanında yangın

İSTANBUL (İHA) – Şişli Nikah Sarayı'nın ağaçlık alanında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde bulunan Şişli Belediyesi Nikah Sarayı'nın yanındaki ağaçlık alanda çıktı. Ağaçlık alanın içindeki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Barakadan sıçrayan alevler ağaçlık alanı sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Öte yandan, yangının çıktığı ağaçlık alandaki barakada Burak B. isimli bir kişinin kaldığı öğrenildi. Barakada kalan Burak B.'nin ifadesi alındığı sırada, baktığı köpeklerin polis aracının etrafında dönmesi dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA