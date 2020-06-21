Şişli ve Zeytinburnu'ndan şaşırtan görüntüler! Koronavirüs hiçe sayıldı

İstanbul ve Türkiye'nin birçok diğer şehirlerine getirilen maske takma zorunluluğuna Şişli'deki Maçka Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde kimse uuymadı.

Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlar maske takma kararına ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşlar park içinde yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Zeytinburnu Sahili'nde bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri saz ve gitarla çaldıkları müziklerle eğlenirken bazı vatandaşlar ise piknik yaptı.