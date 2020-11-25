Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın!

Şişli’de Bahçeler sokakta 4 katlı bir binanın 2’inci katında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Binadaki dumanı fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı o anlar kameralara anbean kaydedildi.