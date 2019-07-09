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  3. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

Şişli’de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli’de 5 katlı binanın çatısında korkutan yangın

İstanbul Şişli'deki 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak içerisinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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